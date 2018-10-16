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İlkokul öğrencisine taciz iddiası

Manisa’da bir ilkokul öğrencisini parkta oynarken taciz etmeye çalıştığı iddia edilen zanlıyı linç edilmekten polis kurtardı.

Manisa'da bir ilkokul öğrencisini parkta oynarken taciz etmeye çalıştığı iddia edilen zanlıyı linç edilmekten polis kurtardı.


Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir ilkokul öğrencisi, öğle arasında velisiyle birlikte hemen okulun yanındaki parkta oyun oynarken İ.M. adlı bir şahıs tarafından fiziki olarak taciz edilmek istendi. Durumu fark eden minik kızın annesinin bağırmasına koşan çevredeki diğer veliler, zanlıyı linç etmeye çalıştı. Öfkeli kalabalığın yumruklarıyla burnu kırılan ve kıyafetleri parçalanan zanlı İ.M., polis tarafından gözaltına alındı.


Öte yandan İ.M.'nin de aynı ilkokulda özel alt sınıfta okuyan bir engelli çocuğun velisi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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