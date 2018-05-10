İlkokulda beşinci geleneksel keşkek günü

Okul Aile Birliği Başkanı Osman Demir, Okul Müdürü Lütfi Kaçar, Hayırsever Dudu Akaydın öncülüğünde düzenlenen ve okul bahçesinde gerçekleştirilen Keşkek Gününe öğrenciler ve öğrenci velileri büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte kazanlarda pişirilen keşkekler gelen davetlilere ikram edilirken, misafirlere ayrıca irmik helvası ikram edildi.

Okul Müdürü Lütfi Kaçar, her yıl düzenleyip, geleneksel hale getirdikleri ve bu yıl 5’incisini gerçekleştirdikleri keşkek gününe katılan tüm davetlilere teşekkür etti.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen keşkek günü etkinliğine Kaymakam Turgut Çelenkoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili ve aynı zamanda MİDDER Salihli Şube Başkanı Yıldıray Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şuayip Serbes, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Günay Topkaya, okul müdürleri, dernek başkanları ve müdür yardımcıları, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.