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22 Aralık 2017 17:39

İller Bankası heyetinden Saruhanlı AAT’de inceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Ankara’dan gelen İller Bankası Heyeti ile birlikte Saruhanlı ilçesinde bulunan atık su arıtma tesisinde inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

İller Bankası heyetinden Saruhanlı AAT’de inceleme

22 Aralık 2017 17:39


MASKİ Genel Müdürlüğü, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarını özlenen temiz günlerine kavuşturmak için sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. İller Bankası yetkilileri, Bütünşehir Yasası ile Saruhanlı Belediyesinden MASKİ Genel Müdürlüğü’ne devir edilen Saruhanlı Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Yetkililer tesiste yer alan giriş terfi merkezi, anaerobik havuz, havalandırma havuzu, son çökeltim havuzu, çamur susuzlaştırma ünitesi, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, idari bina, laboratuvar ve scada sistemleri hakkında Daire Başkanı Çevik’ten bilgi aldı. Çevik, yetkililere tesisin günde 3 bin metreküp atık suyu aratarak sağlıklı bir şekilde doğaya salınımının gerçekleştirildiği belirtti. İller Bankası yetkilileri, MASKİ Genel Müdürlüğü’nün çevre kirliliğini önlemek için Manisa da hayata geçirdikleri atık su arıtma tesisleri için teşekkür etti. MASKİ Genel Müdürlüğü Atık Su Arıtma Daire Başkanı Gökhan Çevik, Gediz ve Kuzey Ege Havzalarını özlenen günlerine kavuşturmak için çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirtti. Çevik, “İşletmeye aldığımız 13 atık su arıtma tesisimiz ile yeni hizmete giren Turgutlu, Soma ve Gördes ilçelerindeki tesislerimiz sayesinde atık suları arıtarak sağlıklı bir şekilde doğaya salınımını gerçekleştiriyoruz. Saruhanlı ilçemizdeki tesisimizde günde 3 bin metreküp atık suyu arıtıyoruz” dedi.




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