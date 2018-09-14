İlmek ilmek dokunan halılar görücüye çıktı

Salihli Belediyesi Halı Dokuma Atölyesi kursiyerlerinin eğitmen Sultan Gençtürk nezaretinde dokudukları modern ortamlarda otantik esintiler eserlerinden oluşan “Biz Çizdik Biz Dokuyoruz” isimli eserleri Kipa AVM'de görücüye çıktı. Serginin açılışını ise Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu yaptı. Serginin açılışında konuşan Başkan Yardımcısı Karaoğlu, “Salihli Belediyesi Halı Atölyesinin yeni bir sergisinde daha birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Halı bizim kültürümüzde duyguların el emeğine yansımasından ortaya çıkan bir eserdir. Sultan Hocamızın yönetiminde usta ellerin ortaya koyduğu ‘Çocuklar Çizsin Biz Dokuyoruz' çalışması ve deri işleme eserlerinden oluşan sergimize hepiniz hoş geldiniz. Emeği geçen kursiyerlerimiz ile eğitmenimiz Sultan Gençtürk'e teşekkür ediyor, sergimizin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Yardımcısı Karaoğlu, Halı Dokuma Kursu Eğitmeni Sultan Gençtürk'e çiçek takdim etti. Sergi açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nursel Turunç, Halı Dokuma Kursu Eğitmeni Sultan Gençtürk ile davetliler katıldı.

Öte yandan serginin Pazar gününe kadar açık kalacağı öğrenildi.