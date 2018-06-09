İmam hatip okullarına ilgi giderek artıyor

Manisa Şehzadeler Merkez İmam Hatip Ortaokulunun 2018-2019 dönemi için ilan ettiği 80 kişilik kontenjana 160 kişi başvurunca kayıt kabul sınavı yapıldı. Yapılan sınav Manisa merkezde yapılan ilk kayıt kabul sınavı oldu.

Okulda yapılan sınavda öğrenciler kadar velilerin de heyecanlı olduğu görüldü. Sınav sonuçlarının 13 Haziran’da açıklanacağı bildirilirken 2 İngilizce ağırlıklı, 1 Arapça Dil ağırlıklı ve 1 normal imam hatip müfredat sınıfı için 80 öğrenci alınacağı açıklandı.

Merkez İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mevlüt Baki Tunç, okul olarak imam hatip ortaokulların ve imam hatip liselerinin her alanda başarılı olması için gayret ettiklerini vurguladı. Son yıllarda bu alanda yapılan çalışmaların gerçekten çok güzel bir noktada olduğunu kaydeden Tunç, “Merkez İmam Hatip Ortaokulu olarak hem akademik anlamda hem de sosyal, kültürel anlamda başarılı çalışmalara imza atıyoruz. Turnike ve güvenli servis projelerine imza attık. Geçtiğimiz yıl başladığımız yabancı dil ağırlıklı uygulamamızı önümüzdeki eğitim öğretim yılında da devam edeceğiz. 2 sınıf İngilizce dil ağırlıklı, 1 sınıf Arapça dil ağırlıklı ve 1 sınıf da normal imam hatip müfredatı olmak üzere 4 sınıfa 80 kişilik kontenjan için kayıt yapacağız” dedi.ik.km8

Başvuru sayısının kontenjandan fazla olduğu için Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelik, genelge ve yazıları doğrultusunda Şehzadeler Kaymakamlığından alınan izin ile hazır bulunuşluk ve kayıt kabul sınavı yapmaya karar verdiklerini kaydeden Tunç, "Okulumuza sınav için 160 başvuru yapıldı, 80 öğrenci alacağız. Dil ağırlıklı sınıflardaki öğretim sayesinde öğrencilerimiz yabancı dilin yüzde 70-80 oranlarında çözmüş oluyor. Sınav sonuçları 13 Haziran 2018’de saat 16.00’da açıklanacak. 18 Haziran-6 Temmuz tarihleri arası kesin kayıt yapılacak" diye konuştu.