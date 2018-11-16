İmam hatiplilere 'Hayatı bilgece yaşamak' semineri

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehzadeler Belediyesi'nin katkılarıyla Sosyolog, Şair ve Yazar Yusuf Özkan Özburun'un katıldığı 'Hayatı bilgece yaşamak' konulu seminer ilgiyle takip edildi. İnsan konusunda daima mütevazı olmak gerektiğinin öneminden bahseden Özburun, "Doğu-Batı ayrımı yapmadan, siyah beyaz mantığına saplanmadan fikirlerden yaralanmak gerekir." dedi.

Şehzadeler Belediyesinin tarihi Bedesten Nikah Salonunda düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Fevzi Yüksel, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, “Öğrencilerimizi medeniyet değerlerimizi benimsemiş, insan ve insani kaynakları özümsemiş, dünyanın gerçekliğini kavramış ve geleceğe her türlü hizmet edebilecek donanımda yetiştirmeye gayret ediyoruz” dedi.

'Hayatı bilgece yaşamak' konulu semineri sunan Yusuf Özkan Özburun insan konusunda daima mütevazı olmak gerektiğinin öneminden bahsetti. Özburun, “Doğu'dan Batı'dan inceleyip gördüğüm ve tespit ettiğim yaşama ustalarının hayatı derinlikli, anlamlı ve bilgece yaşayan insanların yankıları hala devam ediyor. Günümüzde sadece bir psikoloji teknisyeni olarak üretiliyorlar öğrenciler. Halbuki arka planda Gazali'yi bu işin terapotik ve psikolojik tarafını, manevi, düşünce ve tefekkür tarafını bilmeleri lazım. Bir tefekkür damarına yaslanmıyorsanız psikoloji teknisyeni olacaksınız diyorum ben öğrencilerime. Bir tefekküre, bir düşünce sistemine mutlaka yaslanmak lazım. Mesela psikolojinin büyük öncülerine baktığımızda büyük bir düşünce geleneğine yaslanırlar hepsi. Mesela Freud Yunan felsefesini ve mitolojiyi derinlemesine bilir. Doğu Batı ayrımı yapmadan, siyah beyaz mantığına saplanmadan yaralanmak gerekir. İlla adının Hasan, Hüseyin olmasına gerek yok, bu adamların söylediği Müslümansa bu alınmalı. Güzellik, hakikat, derinlik senin yitiğindir nerede bulursan alırsın. Bu vizyona, bu anlayışa sahip olmamız lazım.” ifadelerini kullandı.