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11 Ocak 2017 16:01

İmrenler’in 40 yıllık sorunları çözülüyor

İmrenler’in 40 yıllık sorunları çözülüyor

11 Ocak 2017 16:01

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü altyapı işlemleri kapsamında, Demirci’ye bağlı İmrenler Mahallesinin 40 yıllık sorunlu kanalizasyon ve içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.
Uzak yakın demeksizin Manisa’nın tüm ilçelerine eşit ve kaliteli altyapı hizmeti ulaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci’de yürüttüğü hat yenileme işlemlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor. İlçenin Yarbasan, Alaağaç ve Küpeler mahallelerinde içme suyu hattı döşeme çalışmalarını tamamlayan ekipler, İmrenler’deki altyapı inşa işlerine de başladı. Demirci Koordinatörü Kazım Aysan da bölgeye giderek, mahallede yürütülen çalışmaları yakından takip etti. MASKİ, mahallede mevcut bulunan sorunlu ve sağlıksız hatların yerine 2 bin 720 metrelik kanalizasyon ve 3 bin metrelik içme suyu şebekesi döşeyerek, mahallenin altyapı sistemini tamamen yeniliyor.
Mahallelerinde başlatılan çalışmalardan dolayı memnuniyet duyduklarını ifade ederek, mahalle halkı adına teşekkürlerini ileten İmrenler Mahalle Muhtarı Saadettin Akgül, “Daha önce kanalizasyon hattımız mahallemizin sadece yarısında vardı. O da 30-40 yıl önce mahalle halkının kendi imkanlarıyla döşediği hattı. Sürekli arıza veriyordu, kokudan geçilmiyordu. Bunun için MASKİ’ye başvurumuzu yaptık. Allah razı olsun gelip sıkıntıyı yerinde incelediler ve çalışmalara başladılar. Yıllardır sorunlu olan altyapımız şimdi yenileniyor. Sağolsun MASKİ, bütün sıkıntılarımıza tek tek cevap verdi. Bu çalışmalardan mahalleli de çok memnun. Büyükşehir Belediye’mize teşekkürlerini sunuyorlar. Soğuk, kış demeden gelip çalışmaya başladılar. Vatandaş çalışanı görüyor” dedi.



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