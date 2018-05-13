İnce’den Erdoğan’a emeklilik çağrısı

İnce, “Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemiydi, ikinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemi. Öyle diyordu kendisi. Bir de emeklilik dönemi olsun ne olacak. O da rahat yaşayacak” dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen 157. Çam Festivaline katılarak meydanda halka otobüs üzerinden bir konuşma yaptı. İnce’ye CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile Manisa milletvekilleri Tur Yıldız Biçer, Mazlum Nurlu ve çok sayıda partili de eşlik etti. Konuşmasına tüm kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak başlayan İnce, vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

“Dördüncü köprüyü de ben yaparım o kolay iş”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’yi ‘köprü yaptın mı’ diye eleştirdiğini kaydeden İnce, “CHP diyor, köprü yaptın mı diyor. Ben sana sorayım sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? Sen hiç TÜPRAŞ yaptın mı? Bakın köprü yapmak kolay iş, ufak iş. Rahmetli Demirel birinci köprüyü yaptı. Rahmetli Özal ikinci köprüyü yaptı. Üçüncü köprüyü de Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de İnce gelir ben yaparım. Köprü yapmak kolay iş. Zor olan ne biliyor musunuz? Gönüllere köprü kurmak, gönüller arasında köprü kurmak. Ben buna uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak 6 ok rozetini çıkardım buradan Türk bayrağı var. Çünkü Allah’ın izni, milletin isteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğimde sadece CHP’nin değil AK Parti’li kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem huzur, huzur, huzur. Huzur gelecek bu memlekete. Bakın 3B. Biz barışacağız. 2 büyüyeceğiz, ekonomimiz büyüyecek. 3 bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz, adil paylaşacağız” dedi.

“Emekli yaşı sorununu hemen çözeceğim”

Emekli yaşı sorununa da değinen İnce bu sorunu cumhurbaşkanı seçildiği takdirde çözüme kavuşturacağını söyleyerek, “30 yıl prim öde demişsin o da ödemiş. Söz veriyorum ilk işim onu çözmek olacak, hemen çözeceğiz. Türkiye eğitimden sağlığa, dış politikadan güvenliğe sorunlar içerisinde. Bir açmazları var şöyle diyorlar: ‘Türkiye’de bir istikrar var, işler iyiye gidiyor’ diyor. Sonra dönüyor bu tarafa, ‘Türkiye’nin beka sorunu var’ diyorlar yani gelecekten kaygılı. Yani işler iyi gidiyorsa gelecek kaygısının olmaması lazım. Eğer Türkiye’nin beka sorunu varsa, gelecekle ilgili sorunu varsa o zaman işlerin kötü gidiyor olması lazım. Burada bir sıkıntı var ama o zaman yurttaşlarımdan şunu sormalarını istiyorum. Soracağınız soru şu: ’16 yılda bu memleketi bu hale bunlar getirdi. Peki memleketi bu hale getirenler, bu memleketin sorununu çözebilir mi’” diye konuştu.

"Benim derdim Erdoğan’ı indirmek değil"

Bağırma çağırma taraftarı olmadığını dile getiren İnce konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bağırmak, çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağız. Mesela geliyor diyor ki benim partime daha doğrusu eski partime diyeyim çünkü rozeti çıkardım. Benim partime laf ediyor. Tezek diyor, pislik diyor. Testinin içinde ne varsa ağzından o dökülür. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum, proje. Geleceği anlatmak istiyorum. Çocuklarınızı iyi eğitmek istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza rahat doldurun istiyorum. Meydanlarda ne yapacağımı anlatacağım. Ama çok fazla üstüme de gelirse kavganın da alasını bilirim yani merak etmeyin. Son ana kadar bekleyeceğim. Proje anlatacağım, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz onu anlatacağız. Ama öbür tarafa gelmek istiyorlarsa ona da varız. Derdimiz ne biliyor musunuz? Derdimiz şu: Türkiye’de milleti bölerseniz, sağcı solcu, şucu bucu diye bölerseniz, Türk, Kürt diye bölerseniz, Alevi Sünni diye bölerseniz, CHP’li AK Parti’li diye bölerseniz dış dünyaya karşı güçlü olamazsınız. Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık dönemiydi. İkinci dönemi kalfalık dönemi, üçüncü dönemi ustalık dönemi. Öyle diyordu kendisi. Bir de emeklilik dönemi olsun ne olacak. O da rahat yaşayacak. Bu memleketin sorunları çözüldü mü o da bir emekli cumhurbaşkanı olarak o da huzur içinde yaşayacak. Benim derdim Erdoğan’ı indirmek değil. Benim derdim doları indirmek, euroyu indirmek, benim derdim faizi indirmek, benim derdim mazot fiyatını indirmek, gübre fiyatını indirmek. Bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet bir şey olmaz. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu iş tamamdır. Ben bunu gördüm. 81 milyonu kucaklıyorum.”

İnce konuşmasının sonunda meydandaki kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak gül dağıtırken, Saadet Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı da İnce’ye çiçek takdim etti.