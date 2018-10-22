İnşaat işçisinin ölümle dansı

Manisa'da yapımı devam eden bir inşaatın dış cephesine kurulan iskele üzerinde hiçbir güvenlik önlemi almadan kontrolsüz bir şekilde çalışan işçi, yürekleri ağza getirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 7 katlı bir binanın dış cephesine kurulan inşaat iskelesi üzerinde çalışan bir işçi, korkuya neden oldu. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan işçinin zaman zaman sadece iskele demirinin üzerinde çalışması yürekleri ağza getirdi. İşçinin ölüme meydan okuduğu o anları gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçini güvenliksiz bir şekilde çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.