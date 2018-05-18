İntihar eden daire başkanı için tören

Manisa’da gece yarısı saat 02.15 sıralarında otomobilinde intihar eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Uluturhan (45) için Manisa Büyükşehir Belediyesinde tören düzenlendi. Düzenlene törende Uluturhan’ın annesi Birsen ve eşi Damla Uluturhan sinir krizi geçirdi. Anne Birsen Uluturhan, oğlunun tabutuna sarılıp "Ahmet’im kalk ben geldim. Duyuyor musun beni oğlum? Yakışmadı bu" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Anne Uluturhan getirilen sandalyeye oturtularak sakinleştirilmeye çalışıldı. Eşi Damla Uluturhan ise kocasının fotoğrafının bulunduğu çerçeveyi yere düşürdü. Kendisi de bir anda yere yığılan Damla Uluturhan, yakınları tarafından ayağa kaldırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

Törende konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün oldukça üzgün olduğu dikkat çekti. Başkan Ergün, "Benim için bir daire başkanı değil bir kardeş noktasındaydı. Efendi, kişiliğiyle, saygısıyla, duruşuyla, ciddiyetiyle hemen hemen her gün beraberdik. Bunu bugünü yaşayacağımızı hiç aklımıza getirmezdik. Bir anlık kendini kaybetmenin bu üzücü sonucunu bizlere yaşattı. Huzur içinde yat Ahmet kardeşim. Seni çok özleyeceğiz. Çok arayacağız. Fazlasıyla, layıkıyla görev yaptığı bu süre içerisinde Manisa’ya, Manisa halkına, Manisa Büyükşehir Belediyesine vermiş olduğu destekler için Allah ondan razı olsun. Erken gittin Ahmet. Olmadı" dedi.

Başkan Ergün’ün konuşması sonrasında törene katılanlardan helallik alındı. Uluturhan’ın cenazesi defnedilmek üzere Afyon Karahisar’ın Dinar ilçesine götürüldü.

Törene, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Genel Sekreter Yardımcıları Yılmaz Gençoğlu, Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Daire Başkanları, Uluturhan ailesi, daire başkanları, belediye personeli ve yakınları katıldı.