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12 Temmuz 2018 16:38

İpe takılan serçe yavrularını belediye ekipleri kurtardı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde uçmaya çalışırken ayaklarının ipe takılması nedeniyle yuvalarının ağzından aşağıya sarkan iki minik serçe yavrusu Saruhanlı Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılıp tekrar yuvalarına konuldu.

İpe takılan serçe yavrularını belediye ekipleri kurtardı

12 Temmuz 2018 16:38


Edinilen bilgiye göre, ilçenin Cengiz Topel Mahallesi’nde bir apartmanın duvarında bulunan kuş yuvasındaki yavrulardan ikisi uçmaya çalışırken ayaklarına takılan ip nedeniyle yuvanın ağzından aşağıya sarktı. Bunu gören vatandaşların durumu Saruhanlı Belediyesine bildirmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, sepetli araç ile yuvanın bulunduğu noktaya çıktı. Belediye ekipleri, ayaklarındaki ipi çözdükten sonra sağlık kontrolleri yapılan serçe yavrularını tekrar yuvasına bıraktı. Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, olayı ihbar eden duyarlı vatandaşlara ve olaya müdahale ederek kuşların kurtulmasını sağlayan belediye ekiplerine teşekkür etti.




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