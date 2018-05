İrfan Buz: ”Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık”

M. Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Müsabakaya baktığımızda bizim için sezonunu bir aynasıydı” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında, ligden düşmesi geçen hafta kesinleşen Osmanlıspor, deplasmanda T.M. Akhisarspor’a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Akhisarspor’u kutlamak istiyorum. Özellikle kupayı aldıkları için Okan hocayı ve tüm Akhisar camiasını tebrik ediyorum. Kolay bir iş değil. Müsabakaya baktığımızda aslında bizim için sezonunu bir aynasıydı. Gol bölgelerinde büyük sıkıntılar yaşadık. Kırılma anları bizim lehimize değil, aleyhimize olan bir sürü müsabaka var. Büyük bir mücadele verdik ama maalesef işte buraya da moralsiz geldik. Futbolcular elinden gelen her şeyi yaptılar. Bir sürü parametreler vardı ama Osmanlıspor her zaman mücadelesini verdi. Camiamızdan, yönetimimizden, taraftarlarımızdan, bizi seven insanlardan, özellikle kulüp çalışanlarından, değerli basın mensuplarından, Türk futboluna hizmet eden insanlardan, hakemlerden haklarını helal etmelerini istiyorum. Ben ediyorum. Futbolun içerisinde olağan şeyler bunlar. Dersler çıkarılması gerekiyor. Biz de önümüze bakacağız” dedi.

Osmanlıspor ile devam edip etmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Buz, “Şu anda öyle bir konuşmamız olmadı.6. haftada aldık biz bu takımı. 1 puanla aldık. Şu an 33 puanda. 3-4 puan daha alacaktık ama olmadı. Şimdi önümüze bakacağız. Her şeyimizi öncelikle ligdeki konumumuza verdik. Bundan sonra bakacağız artık” diye konuştu.