İrğat Bayrakçı’ya teşekkür etti, Yemenici’ye ‘hayırlı olsun’ dedi

Necip Yemenici’ye yeni görevinde başarılar dilerken yaklaşık bir yıldır Manisa İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Hakan Bayrakçı’ya da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Sağlık Bakanlığının teşkilat yapısının 694 sayılı Kanun Hükmünde kararnameyle birlikte yeniden düzenlenmesinin ardından Sağlık Bakanlığının Taşra Teşkilatı, Sağlık Müdürlüğü bünyesinde tek çatı altında toplanarak 81 ilde sağlık müdürü atamaları yeniden yapılmaya başlandı. Yapılan atamalarda Afyon eski İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici Manisa’ya İl Sağlık Müdürü olarak atandı. Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa İrğat yaptığı açıklamada, "İlimize Afyon Eski Sağlık Müdürü olan Dr. Necip Yemenici atanmış bulunmaktadır. Genelde Memur Sen ve özelde de Sağlık Sen olarak kendisine şimdiden muvaffakıyetler diliyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz. Umuyoruz ve inanıyoruz kendisi güzel hizmetlere vesile olacaktır" dedi.

Hizmetlerinden dolayı teşekkür etti

Manisa’da yaklaşık bir yıldır İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan ve yine önemli hizmetlerde bulunan Dr. Hakan Bayrakçı’nın da görevinin son bulduğunu kaydeden İrğat, “Kendisi çok zor bir dönemde, Sağlık alanında muğlakta kalan onca şeyin var olmasına rağmen iyi niyetle çalışmış, elinden geldiğince bu ile hizmet etmiştir. Sendikamızla istişarelerde bulunmuş ve sağlık çalışanlarının sorunlarına da çözüm bulmaya gayret etmiştir. Netice itibari ile bu tür görevler bir kamu hizmetidir ve İnsanlar çalışırlar, sonra bayrağı bir başkasına devrederler. Dr. Hakan Bayrakçı’nın yaklaşık bir yıllık sağlık alanındaki hizmet etme çabalarını takdirle karşılıyor, yaptığı çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.