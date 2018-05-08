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08 Mayıs 2018 15:54

İrğat ‘İnsan, emek ve küresel rekabet’ sempozyumunun sonuç bildirgesini paylaştı

Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa İrğat sendikaları ve TODAİE işbirliğiyle 105 farklı ülkeden 154 uluslararası konfederasyon ve 286 konfederasyon temsilcisinin katılımıyla İstanbul’da organize ettikleri ‘İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi’nin sonuç bildirgesini paylaştı.

İrğat ‘İnsan, emek ve küresel rekabet’ sempozyumunun sonuç bildirgesini paylaştı

08 Mayıs 2018 15:54


Memur Sen olarak nerede bir mazlum varsa acılarını dindirmek, mağduriyetlerini gidermek için çaba gösteren bir sendika olduklarını vurgulayan İrğat, “Bu mücadelemizin ana ekseni elbette ki emeğin değersizleştirilmesine ve sömürülmesine engel olmaktır. Ve biz biliyoruz ki emperyalizm; insanı nesneleştirip, toplumları diz çöktüren ve coğrafyaları toza dönüştürerek insanlığı savunmasız bırakmayı hedefleyen bir anlayışa sahiptir. Ancak şu iyi bilinmelidir ki emek, sermayeden değerlidir. Egemenler her ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar bu gerçek değişmeyecektir. Bu yüzden, üretimin öznesi olan emeği maliyet unsuruna indirgeyen, emekçileri nesneleştiren neo-liberal oligarşinin iktidarını aşmak istiyorsak, Afrika’dan Latin Amerika’ya, Asya’dan Avrupa’ya güçlü bir dayanışma hattı kurmak zorundayız. Dayanışma için aracısız bir şekilde birbirimizi dinlememiz gerekiyor. İşte ‘İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi’ bu düşünceyle gerçekleştirilmiştir” dedi.



"ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına hep birlikte karşı durulacak"


Finansal kapitalizmin sebep olduğu bütün kırılmalara rağmen, direnme azmini sürdüren güzide bir topluluğun insana dair söyleyeceği bir sözün krizlerle boğulan dünyada köklü çözümlerin kapısını aralayacağını burgulayan İrğat şunları söyledi: “Dünyanın hemen her ülkesinde sendikalar, hemen her bölgesinde ve kıtasında uluslararası üst kuruluşlar emek ve sendikal haklar için mücadele ediyorlar. Yönümüzü ve gücümüzü birleştirirsek yükümüzü hafifletiriz. Ufkumuzu ortak belirlersek sıkıntılarımızı sona erdiririz. Biz en yüksek pay sahibi olmanın değil hakkımız olanı, terimizin karşılığı olanı, adaletin gereği olanı kazanmanın mücadelesini veriyoruz. ‘İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Kongresi’nin sonuç bildirgesinde; Filistin halkıyla dayanışma içinde olunduğu vurgulandı, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı kınanmış, küresel eşitsizliklere karşı mücadele, sosyal diyalogun artırılması ve emek temsilcilerinin birleşmesi hedeflenmiştir. Tenimizin rengi ayrı olsa da, terimizin rengi aynı’ temasıyla, emeğin küresel dayanışması ve işbirliği çağrısında bulunulmuştur. Özgür Filistin ile dayanışma içinde olunduğu vurgusunun yapılarak, Güçlü Filistin halkının özgürlük için verdikleri mücadelede, dayanışmaya devam edileceği belirtilmiş, Filistin’in bağımsızlığını, Filistinlilerin özgürlüğünü savunma noktasında Amerikan yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararına, hep birlikte karşı durulacağı ifade edilmiştir.”



Mücadele dayanışma ile sürdürülecek


Sonuç bildirgesinde insan, emek ve adalet için dayanışmanın sürdürüleceğinin belirtildiğini anlatan İrğat açıklamasını şöyle tamamladı: “Paylaşmayı unutan, savaşmayı sürekli gündemde tutan bir dünyaya karşı hak ettiğimiz dünyayı kurmak için insan vasfımızı unutmadan, emeğin değerini yok saymadan ve küresel rekabetin kirli çarkına mağlup olmadan ayakta kalmak ve dayanışma içinde olmak hedefiyle sömürüye karşı direnişin devam edeceği, insan, emek ve adalet için dayanışmanın sürdürüleceği belirtilmiştir.”




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