Irgatoğlu: "Kriz fırsatçıları emekçileri sömürüyor"

Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgatoğlu, ülke olarak zor günlerden geçtiğimizi belirterek, ekonomik anlamda Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlerin emellerine ulaşamayacağını vurguladı.

Irgatoğlu, son aylarda döviz kuru üzerinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırılar ve kriz fırsatçıları hakkında açıklamalarda bulundu. Ülke olarak zor günlerden geçildiğini ifade eden Irgatoğlu, "Özellikle ekonomik anlamda bizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. ABD, zehrini akıtabileceği ve harekete geçirebileceği yapı ve vesayet üretebileceği odaklar gücünü kaybettiği için harekete geçmiştir. Bizi kötü günlere sürüklemek için hamlelerin yapıldığını ve daha da yapıldığını görüyoruz. Ama bunları aşacak iradeyi bu millet ortaya koymakla mükelleftir. Memur Sen olarak bu millete güveniyor ve inanıyoruz. Her ne olursa olsun bütün zorlukların üstesinden geleceğimize yönelik inancımız tamdır. Biz milletimizin, ülkeyi 1 dolara satanlara karşı 15 Temmuz'un hemen akabinde yapılan hamlelere, bütün dolarları satarak tepki verdiğini ve küresel oyunu bozduğunu gördük. Bugün gelinen noktada, daha şiddetli hamlelerle, spekülasyonlarla ve operasyonlarla karşı karşıyayız. Bunu da aşacağız inşallah. Mehmet Akif Ersoy'un, ‘Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum' dediği bir milletten bahsediyoruz. Bu millet asla müstemleke olmadı, bu millet asla bir yerin sömürgesine dönüşmedi. Tam da burada önemli bir uyarıyı hatırlatmak zorundayız. Ülkemizin ekonomik dar boğaza sürüklenmeye çalışıldığı, dışarıdan hamlelerin yapıldığı bir süreçte, fırsatçıların, dolarla alakası olmayan konularda bile işi fırsata çevirerek akıl almaz işler yapmalarından kaynaklı bazı sıkıntılarla karşı karşıyayız. Bir yerden zam furyası başlatıldı ve fırsatçılar sömürmek için iş başına geçtiler. Diğer taraftan küçük esnaf bile cebinden çıkan her kuruş için zam yapmaya başladı. Bu tehlikeli yaklaşım, büyüyerek geniş bir halka halini almış ve hemen her alana yayılmıştır. Ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye çalışan bir millet bu şekilde davranmamalıdır. Bunun sonucu tekrar eden ve suni bir pahalılıktır. Maalesef bu durumdan en çok emekçi kesim zarar görmektedir. Yaşananlar, yaşatılanlar görülmeli ve kriz fırsatçılarına fırsat verilmemelidir" dedi.