Irlamaz Deresinde 4 kilometrelik temizlik

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yer alan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri Irlamaz Vadisi Rekreasyon Projesi çalışmalarına destek vermek adına bölgede bulunan derede temizlik çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 4 kilometrelik temizlik çalışması tamamlandığında dere içerisindeki su akışı sağlıklı hale gelecek. MASKİ Genel Müdürlüğü’nce Irlamaz Vadisi’nde yer alan derede yürütülen 4 kilometrelik temizlik çalışmasından dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler.