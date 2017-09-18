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18 Eylül 2017 17:23

Irlamaz Deresinde 4 kilometrelik temizlik

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Turgutlu Belediyesi ile işbirliğinde gerçekleştirdiği Irlamaz Vadisi Rekreasyon Projesi kapsamında Irlamaz deresinde 4 kilometrelik temizlik çalışmasına başladı.

Irlamaz Deresinde 4 kilometrelik temizlik

18 Eylül 2017 17:23


MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde yer alan derelerde temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmalarına devam ediyor. MASKİ, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesinin ortaklaşa yürüttükleri Irlamaz Vadisi Rekreasyon Projesi çalışmalarına destek vermek adına bölgede bulunan derede temizlik çalışmalarına başladı. MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nca 4 kilometrelik temizlik çalışması tamamlandığında dere içerisindeki su akışı sağlıklı hale gelecek. MASKİ Genel Müdürlüğü’nce Irlamaz Vadisi’nde yer alan derede yürütülen 4 kilometrelik temizlik çalışmasından dolayı vatandaşlar memnuniyetlerini ve teşekkürlerini ilettiler.




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