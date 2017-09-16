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16 Eylül 2017 16:33

Irlamaz rekreasyon alanı değişim içinde

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesi Irlamaz Vadisi Rekreasyon alanında yeşil dokuyu ve mevcut ağaçlarını koruyarak yeni bir yaşan alanı oluşturuyor.

Irlamaz rekreasyon alanı değişim içinde

16 Eylül 2017 16:33

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, mevcut alanda yürütülen çalışmalarda uzun yıllardır kullanımda olan kireçli verimsiz toprak, bahçe toprağıyla yenilendi. Bunun yanı sıra alana yerleştirilen yeni nesil oyun gruplarına ve yürüyüş yollarına kauçuk zemin yerleştiriliyor.


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Irlamaz dere yatağının ıslahı sonrasında oluşturulan Irlamaz Vadisi Rekreasyon alanı, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin yapımına başladığı proje ile modern bir görünüme kavuşuyor. Engelsiz Çocuk Oyun Alanı, Adrenalin Parkuru, Piknik Masaları ve Mangal alanları gibi birçok yenilikle baştan aşağı değişim içinde olan Irlamaz Vadisi Rekreasyon Alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut alanda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kent Estetiği Dairesi Başkanı Bahadır Belek, "Oyun gruplarının tamamlandığı alanda yürüyüş yolları için kauçuk zemin yapımı devam etmektedir. Bunun yanı sıra alanda bulunan ağaçların düzenli ve verimli şekilde sulanması için otomatik sulama sistemi döşendi. Uzun yıllar kullanımda olan ve toprak havalandırması yapılmayan verimsiz durumdaki kireçli dolgu toprağı kaldırılıp yerine 25 santimetrelik kazı yapılarak toplam 50 bin metreküp (3 bin 335 kamyon) bahçe toprağı serilmiştir. Böylelikle hem ağaçların, hem de uygulanacak 150 bin metrekarelik çimin daha sağlıklı yetişmesi sağlandı. Alanda yapılan aydınlatmalarla da önceden karanlık ve güvensiz olan park alanı daha aydınlık ve güvenli hale gelecektir” dedi.




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