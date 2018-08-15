Irlamaz Vadisi yenilikleriyle açılışa hazırlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan rekreasyon projesi ile Turgutlu’nun cazibe merkezi haline gelen Irlamaz Vadisi, yeni ve farklı etkinlikleriyle ilçe halkını ağırlayacak. Manisa şehir merkezindeki Atatürk Kent Parkı’nın bir benzerini ilçeye kazandırmak için yola çıktıklarını ve proje tamamlandığında Turgutlu’nun yeni bir yaşam alanı kazandırdıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “17 Ağustos 2018 Cuma günü Irlamaz’daki oyun grupları ve halı saha, hizmete giriyor. Atatürk Kent Parkı içerisinde bulunan oyun gruplarının benzeri olan macera parkı (ip parkuru, atlama kulesi, tırmanma duvarı) ve zipline, vatandaşlarımızın hizmetine sunuluyor. Turgutlu halkımız 15.00 ila 23.00 saatleri arasında bu alanları kullanabilecek. 7’den 70’e her yaştan insanımızın, vakit geçirebileceği, gönüllerince eğlenebileceği Irlamaz Vadisi, yeni ve farklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek” diye konuştu.