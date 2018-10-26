İş adamı Van'dan başladığı koşuda bin 700 kilometreyi geride bıraktı

Van'dan 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde başladığı koşuda bin 700 kilometreyi geride bırakan iş adamı Rıza Martaş, Manisa'nın Kula ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan iyilik peşinde koşmaya başlayan ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İzmir'de koşusunu tamamlayacak olan iş adamı Rıza Martaş, koşusunun 56'ncı gününde Manisa'nın Kula ilçesine ulaştı. Kula'da Sandal Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya gelen Martaş ve ekibini, okul bahçesinde öğrenciler pankartlar ve konfetilerle karşıladı. Koştuğu her gün gittiği il, ilçe, belde ve köylerde iyilik projelerini, yardım derneklerini anlatan Martaş, bu kapsamda ziyaret ettiği Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ile sohbet etti. Koşuya başlamasının ve koşu süresi boyunca amaçlarını anlatan Martaş, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Tek hayalinin Türkiye'yi doğudan batıya koşarak geçmek olduğunu ve "Adım Adım" bünyesindeki sivil toplum kuruluşları ile ilgili farkındalığı artırmak niyetiyle bu koşuya başladığını belirten Martaş, “Hayalim var. Yaşadığım ülkeyi doğudan batıya koşarak geçmekti ki bunu araştırdığımda şimdiye kadar Van'dan İzmir'e yürüyen bile olmamış. Ben şanslıyım ki koşarak geçiyorum. Bu Türkiye'de bir ilk oluyor. Bir şansım daha var. Bu ülkeye çok emeği geçen ve benim için çok önemli bir yeri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'de 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde 9 yaşındaki kızım ile beraber huzuruna çıkarak, bu koşuyu ona armağan ettim. Koşu benim için çok daha değerliydi ama böylece daha da paha biçilemez oldu. İyilik peşinde koşarak çok şeyin peşinde olmayı ve özellikle sporu sevdirmeye çalışıyorum. Elimizden geldiğince hayallerimizin peşinden koşmaya çalışıyorum. Bu koşu da benim için büyük bir hayaldi. Çünkü ulaşılması çok zor bir şeydi. Günde ortalama bir maraton mesafesi koşuyorum. O da 42 kilometre yapıyor. Bu koşup bitip 29 Ekim'de İzmir'e ulaştığımda bin 830 kilometre koşmuş olacağım. Amacım çok insana ulaşarak elimden geldiğince iyilik peşinde koşmayı, Adım Adım gönüllüsü olmayı ve en çok istediğim şeylerden biri de sivil toplum kuruluşlarının hangileri olduğunu ve amaçlarını anlatmak” dedi.

Koşu boyunca 16 şehir ve 56 yerleşim yeri gezdiğini, fakat bunların içerisinde Kula'nın tarihi ve turistlik yapısının ayrı bir yeri olduğunu ifade eden Martaş, “1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Van'dan başladığım koşumun 56'ncı gününde Kula'yı ziyaret ettim. Kula'yı çok beğendim. Kula inanılmaz derecede tarih kokan bir şehirmiş. O ara sokakları, eski Rum evleri, Yunus Emre ve Tabduk Emre Türbesi, eski camiler ve birçok tarihi yapısı ile Kula'ya hayran kaldım. Koşum bittikten sonra en yakın zamanda Kula'ya tekrar gelmeyi düşünüyorum. Yakın bir zamanda koşum bitiyor. Bugün koşumun 56'ncı günü. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda bayram şenliğinde İzmir Konak'ta Saat Kulesi önünde bu koşuyu bitiriyor olacağım. Çok mutluyum, gururluyum. Adım Adım koşularımı sosyal medya hesaplarımdan takip edebilirsiniz” dedi.

Sandal Ortaokulu Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Yunus Açıkgöz'ün nazik daveti ile öğrencilerle buluşmanın ayrı bir mutluluk verdiğini ifade eden Rıza Martaş, koşusu boyunca kendisine destek olanlara da teşekkür etti.