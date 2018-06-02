İş dünyası siyasileri dinleyecek

İş dünyası ile siyasileri buluşturacak ’MAGİDER Manisa siyasetçilerini dinliyor’ programı CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel ile başlayacak.

’MAGİDER Manisa siyasetçilerini dinliyor’ programı 4 Haziran Pazartesi günü CHP Grup Başkanvekili ve Manisa 1. sıra Milletvekili adayı Özgür Özel ile CHP’li milletvekili adaylarına verilecek olan iftar ile başlıyor. Seçime kadar AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti milletvekili adaylarını dernek üyeleriyle buluşturacaklarını kaydeden MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu bu sayede milletvekili adaylarının kendilerini iş dünyasına anlatmasına imkan sağlayacaklarını vurguladı.

Düzenleyecekleri program hakkında açıklamalarda bulunan MAGİDER Başkanı Ayberk Aloğlu, “MAGİDER Manisa siyasetçilerini dinliyor isimli programımıza 4 Haziran Pazartesi günü CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’i ve milletvekili adaylarını iftarda ağırlayarak başlayacağız. 19 Haziran’da İYİ Parti, 20 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları ile buluşacağız. AK Parti Milletvekilleri adaylarını da AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile görüşüp tarihi kesinleştirdikten sonra buluşup dinleme fırsatı bulacağız” dedi.

Gerçekleştirecekleri programlarla 4 siyasi partinin milletvekili adayları ile buluşmayı arzuladıklarını kaydeden Aloğlu, “Adaylarla buluşacağız. Manisa’ya hizmet etmek isteyen siyasetçileri dinleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşları olarak siyasetçilerin kendilerini ifade edebilecekleri platformlar oluşturmak zorundayız. Bütün milletvekili adaylarımızın Manisa’ya ve ülkemize hizmet etmek amacıyla bu yola çıktıklarından hiç şüphemiz yok. Tüm siyasi partilerimizin Manisa temsilcilerini dinleyeceğiz. Böylece üyelerimiz de birebir dinleyerek tercih şanlarını ortaya koyacaklar. Bire bir kendi ağızlarından vaatlerini dinleyeceğiz ve söz alacağız. MAGİDER ailesi olarak tüm siyasi partilerimizin adaylarına başarılar dileyeceğiz” şeklinde konuştu.