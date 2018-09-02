‘İş Karşılığı Ücret’ projesi meyvelerini verdi

Eğitim süresince iç savaşın olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için sosyal destek hizmeti sunulan Suriyeli sığınmacılar, kendi iş yerlerini açmak için gün sayıyor.

Hayat Boyu Öğrenme Genel müdürlüğü, Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı, Alman Uluslararası İşbirliği Kuruluşu (GIZ) işbirliğinde, Suriyeli mülteciler ve Türk vatandaşlarının mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen ‘İş Karşılığı Ücret’ Projesi (Cash for Work) kapsamında Manisa’da eğitim alan 170 kursiyer meslek sahibi oldu. Türkiye genelinde 7 pilot il arasında bulunan Manisa’da, proje kapsamında Makyaj Yapma Teknikleri Kursu açıldı. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi (HEM)’nde açılan kurs, Suriyeli sığınmacılar başta olmak üzere Türk vatandaşları tarafından da yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 3 ay süren projede kursiyerler ayda 800 lira ücret kazanırken, diğer yandan meslek sahibi oldu. Sertifikalarını alan kursiyerler ile Manisa’daki kuaför salonlarındaki çırak açığının kapatması planlanırken, bazı kursiyerler ise iş yerlerini açmak için gün sayıyor.

Katıldığı kurs sonrasında kendi iş yerini açacağını dile getiren 24 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Farah İbrahim, “Türkiye’ye çok teşekkür ederim. Türkiye de iyi bir eğitim gördüm. Çok memnunum” diye konuştu.

Eylül ayının 2’inci haftasında Suriyeliler ve geçim sıkıntısı yaşayan Türk vatandaşlar için kursların devam edeceğini belirten Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mustafa Tire, “Makyaj Yapma Teknikleri Kurslarımızın ikincisi faslını tamamlamak üzereyiz. Burada kursiyer arkadaşlarımız kursları tamamlandıktan sonra sosyal destek uzmanlarımız ve tercüman arkadaşlarımız ile birlikte meslek sahibi olup olmadıklarını araştırıyoruz. Bu konuda da yardımcısı oluyoruz. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası ile iş birliği halindeyiz. Tüm Suriyeli ve vatandaşlarımızı kurslara katılmaları yönünde çağrıda bulunuyorum” dedi.

Şehzadeler HEM Güzellik ve Saç Bakım Öğretmeni Derya Kılıçatan, kursu tamamlayan kursiyerlerinin Manisa’daki güzellik salonu ve kuaför salonlarında rahatlıkla çalışabileceğini söyledi. Kılıçatan, kursiyerlerinin vatandaşlık ayrımı yapmadan iş sahibi olmasını istediklerini belirterek, “Burada iş karşılığı ücret projesinde Suriyeli ya da başka vatandaşlıktan gelen vatandaşları meslek edinebilmeleri adına eğitim veriyoruz. Genellikle makyaj ve saç kesimi öğrenerek dışarı da bundan sonraki hayatlarında meslek halinde çalışabiliyorlar. Makyaj yaparken genelde kağıt üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu sefer öğrenciler daha çok odaklanarak makyajlarını iyi bir şekilde öğreniyorlar. Profesyonel bir şekilde makyaj yapmayı öğreniyorlar. Sıfırdan bu kursa gelen Suriyeli öğrencilerimiz buradan çıktıktan sonra kuaförlerde rahatlıkla çalışabilirler. Sertifikalarını aldıktan sonra kuaförlerde çalışabilirler. Buradan çıkan öğrencim kendi ayakları üzerinde dursun iyi bir şekilde iş hayatına atılsın. Vatandaşlık ayrımı yapılmadan iyi bir şekilde çalışmalarını istiyorum” ifadelerini kullandı.