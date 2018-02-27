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27 Şubat 2018 15:47

İş sağlığı ve eğitimi Akhisar’da da verildi

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün iş sahasında olası kazaları önlemek adına yürüttüğü temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi programı Salihli ilçesinin ardından Akhisar ilçesinde de yapıldı.

İş sağlığı ve eğitimi Akhisar’da da verildi

27 Şubat 2018 15:47


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede yürüttüğü altyapı çalışmaları esnasında meydana gelebilecek kazaların önüne geçmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda MASKİ’nin Salihli ilçesinin ardından Akhisar ilçesinde de eğitim semineri düzenleyerek, Gördes, Kırkağaç, Soma ve Gölmarmara ilçelerinde görev yapan saha personelini bilgilendirdi. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca organize edilen eğitimde ilk oturumda ilk yardım eğitimi verilen personele daha sonra da iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgiler verildi. İlçelerdeki eğitimlerin tamamlanmasının ardından merkezde yapılacak eğitimin ardından personel sınava tabi tutularak, başarılı olanlar katılım sertifika almaya hak kazanacaklar. Eğitim, MASKİ İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürü Mesut Kuşçu ve Ruhan Bayraktar tarafından verildi.



“Çalışanlarımızın sağlığı her şeyden önemli”


MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde Genel Müdürlüğümüzde görevli çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak adına iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerimize devam ediyoruz. Bu eğitimler ilgili yönetmelik gereği zorunlu olmasının yanında, başlı başına bir önem arz etmektedir. Çok tehlikeli sınıf olarak adlandırılan saha çalışmalarımızda personelimizin koruyucu ekipman kullanımı, alınması gereken kişisel önlemlere kadar detaylı iş güvenliği konuları uzman personelimiz tarafından sahada çalışan arkadaşlarımıza aktarıldı. Bizler için çalışanlarımızın güvenliği her şeyden daha önemli” dedi.




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