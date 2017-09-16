İşadamlarının desteği devam edecek

Reşit Ürper, dernek olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini, içinden geçilen zor ve sıkıntılı zamanlarda desteklerinin her zamankinden daha fazla olacağını belirtti.

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Reşit Ürper ve yönetim kurulu üyeleri son çıkan HSK kararnamesi ile Ordu Cumhuriyet Başsavcılığından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ahmet Çiçekli’ye hoş geldin ziyareti yaparak görevinde başarılar diledi. Ürper, dernek olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletin çıkarları doğrultusunda hareket edeceklerini, içinden geçilen zor ve sıkıntılı zamanlarda desteklerinin her zamankinden daha fazla olacağını belirtti. Ürper ziyaretin anısına Başsavcı Çiçekli’ye dernek tarafından çıkarılan dergi ve çiçek takdiminde bulundu.

Başsavcı Çiçekli de hem ziyaret hem de desteklerinden dolayı dernek başkanı Ürper ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.