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İşçileri taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 10 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde işçileri taşıyan kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.


Kaza, Alaşehir ilçesinin Bahadır Mahallesi Kepez mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ercan A. idaresindeki 45 SC 8060 plakalı tarım işçilerini taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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