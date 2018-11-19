İşçilerin duyarlılığı pelikanın hayatını kurtardı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 8 Kasım günü özel bir hastane inşaatının 8. katına inen ve işçiler tarafından bulunan yorgun Pelikan, Salihli Milli Parklar Doğa Koruma Şube Şefliği tarafından tedavi edilerek, Gölmarmara Gölü'nde doğal ortamına bırakıldı. Pelikanın açlıktan yorgun düştüğü ve kanadında hafif bir darp izi olduğu tespit edilirken sağlığına kavuşan pelikan uçarak, hemcinsleriyle buluştu.

Alaşehir'de yapımı devam eden özel bir hastane inşaatının 8. katına inen ve oldukça bitkin bir vaziyette bulunan pelikan işçiler tarafından bulunmuş ve iki gün bakımını gerçekleştirmişlerdi. İşçiler daha sonra uçamayan pelikanı Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü Salihli Şefliğine teslim etmişlerdi. 10 Kasım günü pelikanı teslim alan Salihli Şube Şefliği ekipleri tarafından yaptıkları muayeneden sonra pelikanın açlıktan yorgun düştüğünü ve sol kanadında hafif bir darp olduğunu tespit etti. Beslenmesi ve yürümesinde bir sıkıntı olmayan, ancak uçamayan pelikan 8 günlük bir tedaviden sonra doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Manisa 4. Bölge Müdürlüğü İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Uğur Bayil, "Geçtiğimiz 8 Kasım günü büyük bir ihtimalle Avşar Barajı yönüne gidip dönüşte kanadına almış olduğu darp nedeniyle, aç ve yorgun düşen pelikan Alaşehir'de bir inşaatın çatısına inmiş. İnşaat işçilerinin doğa ve hayvan sevgisi nedeniyle, hayata tutunan pelikan burada işçiler tarafından bakıma alınmış. Daha sonra Salihli Şubemize haber vermişler. Görevlilerimiz gidip pelikanı alıp geldiler. Müdürlüğümüz barınağında yaptığımız muayene sonuçlarında hayvanın sol kanadında hafif bir darp izi bulundu. Buna bağlı olduğunu sandığımız nedenle aç ve yorgun düşmüş. 8 günlük tedavi süresince kanadı tedavi edildi, düzenli beslenmeleri yapıldı. Veteriner hekimlerimiz tarafından sağlığına kavuşturulan pelikan, sağlıklı bir şekilde uçmaya da başladı. Görevlilerimiz tarafından Gölmarmara Gölü'ne hem cinslerinin yanına bıraktığımız pelikan uçarak, gözden kayboldu" dedi.

"İşçiler örnek bir davranış sergiledi"

Uğur Bayil Alaşehir'de hayvanı korumaya alan inşaat işçilerinin örnek bir hayvanseverlik davranışı sergilediklerini kaydederek şunları söyledi:

"İşçiler hayvana sahip çıkmasaydı, köpek, kedi gibi hayvanlar, pelikana zarar verebilirlerdi. İşçilerin davranışları tüm vatandaşlarımıza örnek olmalı. Vatandaşlarımız doğada bu tür yaralı veya bakıma muhtaç bir hayvan görürlerse görevlilerimize haber versinler. Müdürlüğümüze bağlı ekipler bu tür ihbarları zamanında ve yerinde değerlendirerek, mutlaka çözüm üretmektedir."