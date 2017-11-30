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30 Kasım 2017 15:06

İshakçelebi Mahallesinde meydan düzenlemesi devam ediyor

Saruhanlı Belediyesi tarafından İshakçelebi mahallesinde başlatılan meydan düzenlemesi ve peyzaj çalışması hızla ilerliyor.

İshakçelebi Mahallesinde meydan düzenlemesi devam ediyor

30 Kasım 2017 15:06


İzmir - İstanbul karayolunun İshakçelebi mahallesinden geçen kavşak noktasında sürdürülen peyzaj çalışması mahallelinin büyük beğenisini kazandı. Bu kapsamda yola yakın olan kahvehane ve büfeler yakılarak, yolun daha gerisine yenileri yapıldı. Bu alanda ayrıca kamelyalı oturma alanları, meydan düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları ise devam ediyor. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Saruhanlı Belediye Başkanı Dr. Hüseyin Yaralı, "İshakçelebi mahallemizde hizmetlerimiz devam ediyor. Bu çerçevede İzmir - İstanbul yolunun kenarındaki eski yapıları yıkarak yerine yeni bir kafeterya ve büfeler inşa ettik. Burası yol kenarı olduğu için, binaların da yola çok yakın olmasından dolayı bu alan can ve mal güvenliği açısında tehlike arz eden bir noktaydı. İzmir-İstanbul yolu ile yerleşim yeri arasında bir güvenlik yolu açtık. Böylece yol kenarındaki işletme, kahvehane, kafeterya ve lokanta gibi işletmeleri yolun daha gerisine alarak vatandaşlarımızın daha güvenli bir ortamda oturmalarını sağladık" dedi.




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