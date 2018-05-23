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23 Mayıs 2018 14:18

İshakçelebi’de dere temizlik çalışması başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde bulunan derede 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasını başlattı.

İshakçelebi’de dere temizlik çalışması başladı

23 Mayıs 2018 14:18


Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yürüttüğü temizlik, ıslah ve korkuluk çalışmaları ile dereleri daha güvenli ve sağlıklı hale getirmeye devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’nde bulunan derenin 2 kilometrelik kısmında temizlik çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediyesi Saruhanlı Muhtarlık Hizmetleri Sorumlusu Ali Aybars Özbilgin ve MASKİ İlçe Şefi Ahmet Yılmaz, İshakçelebi Mahalle Muhtarı Recep Tan ile birlikte temizlik çalışmasını takip etti.


İshakçelebi Mahalle Muhtarı Recep Tan, “Yağışlı havalarda deremizde su taşkınları çok oluyor. Belediye zamanında derenin yerleşim birimlerine yakın olan noktasında betondan geçiş yeri yapılmıştı. Bu da derenin ağzını küçülttüğü için yağışlı havalarda su taşkınları yaşanıyor. Evleri ve yolları su basıyor. MASKİ, sağ olsun deremizde temizlik çalışması başlattı. Bu hizmetten memnunuz. İnşallah daha da iyi olacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun’a teşekkür ederim” dedi.




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