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04 Aralık 2017 23:00

İşitme engelliler için klip çekti

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Nimet Akgün, işitme engelliler için favori şarkılara klip çekti.

İşitme engelliler için klip çekti

04 Aralık 2017 23:00


İşitme engelliler için çektiği klibi sanal ortamda paylaşan Nimet Akgün, takipçileri tarafından büyük beğeni aldı. İşaret dilini her bireyin bilmesi gerektiğini belirten MCBÜ Demirci Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Akgün, sosyal medyada yayınlamak üzere çektikleri kliplerden herhangi bir maddi beklentisinin olmadığını ifade ederek, “İşaret diline staj yaptığım işitme engelliler okulunda merak saldım. Yasin Bıyık hocamın katkılarıyla işaret dili sertifikasını aldım. Toplumsal farkındalık ve işaret diline dikkat çekmek için popüler kliplere işaret diliyle klipler çektik. Amacımız duyan insanların işaret dili öğrenmesi ve kolay olduğunu göstermek. Tek dileğimiz ve sloganımız var, konuşmayan el kalmasın” dedi.




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