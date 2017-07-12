İsmail Köse Manisa Büyükşehir Belediyespor’da

Her iki kanatta ve forvet mevkilerinde görev yapabilen oyuncu, Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan’ın da katıldığı törende kendisine yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Transfer sezonunda kadrosunu önemli oyuncularla güçlendiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, Göztepe’nin genç yıldızı İsmail Köse’yi renklerine bağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan’ın katıldığı törende genç oyuncu kendisini bir yıllığına kiralık olarak yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Aktan, "İsmail, Manisaspor ve Turgutluspor’dan tanıdığımız bir kardeşimizdi. Kendisi zaten Manisa’nın evladı. İsmail’i yeniden Manisa’ya kazandırdığımız için mutluyuz. Bizim İsmail’den beklentimiz büyük. İnşallah bu beklentilerimizi boşa çıkarmaz. Ayrıca bu transferin gerçekleşmesinde bize kolaylık sağlayan Göztepe Kulübü’ne de teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.

“Evime geldiğim için mutluyum”

Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün yeni transferi İsmail Köse ise yeniden evine geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Manisa benim evim. Burada olmak benim için gerçekten mutluluk verici. Kulübüm geride kalan sezonda şampiyonluğu kaçırdı. İnşallah bu sene benimde katkılarımla şampiyonluğu kazanacağız ve Manisalılara hediye edeceğiz. Transferimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Üst liglerde kendini kanıtladı

Futbola Turgutluspor’da başlayan 21 yaşındaki oyuncu burada kendini kanıtladıktan sonra Manisaspor’a transfer olmuştu. Daha sonra İzmir’in köklü kulübü Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer olan İsmail, buradan da kiralık olarak İnegölspor’a gitti. 2016-2017 sezonunun ilk devresini İnegölspor’da geçiren ve 15 maça çıkan İsmail, burada iki gol atmayı başardı. Ligin ikinci yarısını ise Gümüşhanespor’da geçiren İsmail Köse, burada da 11 maça çıktı ve iki gol atmayı başardı. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün yeni transferi İsmail Köse, takımın Afyon’da devam eden kampına katılarak antrenmanlara başladı.