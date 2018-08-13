İstasyonaltı Mahallesi’nde sokaklar yenileniyor

Alt yapı çalışmaları tamamlanan kullanıma elverişsiz cadde ve sokaklar üzerinde yenileme çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi bu kapsamda İstasyonaltı Mahallesinde 5 sokağın parke taşı yenileme çalışmalarına başladı. Çalışmaların Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince devam ettiğini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “İstasyonlatı Mahallesi’nde bulunan Gülümser Sokak, Özverili Sokak, Yamaç Sokak, Başaran Sokak ve Yıldızlar Sokak üzerinde ekiplerimiz parke taşı döşeme çalışmasına başladılar. Bu sokaklarda çalışmalar tamamlandığında yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı kullanmış olacağız. İhtiyaç duyulan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmalarımız devam edecek. Sokaklarımız şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.