İşten çıkarılan işçilere diğer fabrika işçilerinden destek

Manisa Organize Sanayi Bölgesi 4. Kısım’da faaliyette bulunan bir iklimlendirme fabrikasında sendika mücadelesi veren 16 işçi, iddiaya göre sendikanın girmesini sağladıkları gerekçesiyle fabrika tarafından İş Kanunu’nun 25. maddesinin 2. bendinin 29. fıkrası uyarınca hiçbir tazminat ödenmeden 19 Nisan, 23 Nisan ve 24 Nisan tarihlerinde üç ayrı grup olarak işten çıkarıldı. ‘Yüz kızartıcı suç, ahlaksızlık ve iç huzuru bozmak’ iddiasıyla tazminatsız olarak işten çıkarılan 16 işçinin 15 gündür haklarını geri alabilmek için fabrika önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdürdükleri eyleme diğer fabrikaların işçilerinden de destek geldi. Manisa OSB, İzmir’in Çiğli, Kemalpaşa ve Gaziemir Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki diğer fabrikalarda çalışan işçiler, siyasi partiler, STK temsilcileri ve Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu da işçilerin eylemine katılarak destek verdi.

Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, fabrika önündeki işçilere hitaben yaptığı konuşmada, mücadeleyi haklarını geri alana kadar devam ettireceklerini belirtti. Serdaroğlu, “Biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın biraz önce attığı slogan gibi bu iş yerine sendika halaylarla girecektir” dedi.

Yapılan hukuksuzluğun ilk olmadığını ve bunun örneklerini daha önce de defalarca yaşandığını söyleyen Serdaroğlu, “Eline bir işverenlik hakkı geçirmiş, nereden geçirdiğini bilmiyorum. Bir fabrika açmış ama ‘Bu fabrikada ben yasa tanımam’ diyor. Bu fabrikada diyor ki ‘Sizin yaşantınız benim iki dudağımın arası kadardır. Ben burada sendika olmayacak diyorsam olmayacak’ diyor ve insanları intikam alırcasına eşiyle birlikte atıyor, intikam alırcasına anne adayı insanları işten atıyor, intikam alırcasına tazminatsız atıyor, burnunu sürtmeye çalışıyor. Şuanda hukuksal olarak sadece işe iade davası, sendikal yetki davasından ziyade onurlarıyla oynandığı için başka davalar da açmaya hakları var. Biz arkadaşlarımızın haklarını da sonuna kadar hukuksal anlamda devam ettireceğiz, sürdüreceğiz. İnsanların onurlarıyla oynamak, ekmekleriyle oynamak, işleriyle oynamak, çocuklarının rızıklarıyla oynamak, bunlara bir cezai müeyyideyi ortaya çıkartmıyor. İşte biz bu yasalara isyan ediyoruz. Haklı olduğumuz ortaya çıksa bile haksız olan, suçlu olan, yasa dışı davranan insanlar bu ülkede cezalandırılmıyor. Bu ülkede namusuyla çalışan insanlar, yasal haklarını kullandığı için, sendikalı oldukları için cezalandırılıyor” dedi.

Sık sık sloganların atıldığı basın açıklamasının sonunda işçiler eylemlerine devam eden arkadaşlarına ‘Yalnız değilsiniz’ diyerek fabrika önünden ayrıldı.