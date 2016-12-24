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24 Aralık 2016 15:35

İstifa eden üyelerin yerine, yeni üyeler seçildi

İstifa eden üyelerin yerine, yeni üyeler seçildi

24 Aralık 2016 15:35

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Çiftçi Malları Koruma Başkanlığından istifa eden üyelerin yerine yeni üye seçimi yapıldı.
Salihli Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen seçimler, Belediye Meclis Başkan Vekili Sebahattin Tekdal Başkanlığı’nda gerçekleştirilirken, seçimlerde beyaz ve mavi liste olmak üzere 2 liste yarıştı. Saygı duruşunun ardından yapılan seçimlerde Salihli Belediye meclis üyeleri, Ziraat Odası meclis üyeleri ve Ticaret Odası meclis üyeleri oy kullandı. 89 üyeden 65 üyenin oy kullandığı seçimlerde, 38 oy alan mavi liste kazandı. Beyaz liste ise 26 oy aldı.
Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nda istifa eden üyelerin yerine ise şu üyeler seçildi:
Yönetim kurulu asil: Hakkı Başaran ve Harun Özkoyuncu, yönetim kurulu yedek: Ahmet Sertaç Ertuğrul, Bahattin Ertuğrul, Şinasi Gökcen, Ural Akdayı ve Abdullah Selçuk, Murakabe yönetimi: Zeki Ünsal, Hulusi Akseki ve Ali Güler, Murakabe yedek üyeleri ise: Ali Şen, Yusuf Ziya Kurt, Nedim Can, Ata Şen ve Berkan Gökcen.



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