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28 Aralık 2016 16:42

İstiklal Şairi Ersoy’un hayatına yolculuk

İstiklal Şairi Ersoy’un hayatına yolculuk

28 Aralık 2016 16:42

İstiklal Marşı’nın şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 80. yılında saygı ve minnetle anıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 80’nci yılında özel anma programı düzenledi. Kültür Merkezi Lale Salonu’nda düzenlenen programa Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Aksoy, şube müdürleri ve konuklar katıldı. Konuşmacılığını Hakan Dilek’in yaptığı programda, Mehmet Akif’in yaşamı, anekdotlar ve fotoğraflar eşliğinde seslendirilerek anlatıldı. İstiklal şairimizin hayatına yolculuk yapılan programda katılımcılar adeta Mehmet Akif’in penceresinden dünyaya farklı bir bakış yaptılar. Programın sonunda konuşmacı Hakan Dilek’e emeklerinden dolayı teşekkür eden Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, çiçek takdimini Manisa Büyükşehir Belediyespor altyapı oyuncuları ile birlikte yaptı.



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