İsviçreli firmadan Manisa'ya 20 milyon Euro'luk yatırım

İsviçre'nin köklü firmalarından Zehnder Group AG şirketlerinden Sanpan Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki faaliyete geçirdiği 20 milyon Euro'luk fabrikasının açılışını mehter takımı ile yaptı.

129 yıllık bir geçmişi olan ve 27 ülkede faaliyet gösteren Zehnder Group AG şirketlerinden Sanpan Isıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret, 20 milyon Euro yatırımla Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirdiği Türkiye yatırımı ile üretime başladı. Dünyanın en büyük havlu pan ve radyatör üreticileri arasında yer alan İsviçre merkezli Zehnder Group, Manisa'daki fabrikasının açılışına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Zehnder Group Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Peter Zehnder, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, Manisa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, daire müdürleri katıldı.

Açılış töreni öncesinde fabrikaya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerle bir araya gelerek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yerli üretim logosu kullanacak

Tören Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başladı. Mehter Marşları İsviçreli davetlilerin de ilgisini çekti. Mini konser büyük alkış aldı. Törenin açılış konuşmasını Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas yaptı. Türkiye ve Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirmek, gerekse Ortadoğu ve Orta Asya pazarlarına yönelik yeni açılımların kapısını açmak üzere bu yatırıma başlama kararı aldıklarını kaydeden Zehnder Türkiye Genel Müdürü Orçun Özelmas, “Yönetiminde 4'üncü kuşağının aktif, hatta 5'inci kuşağının da görev yaptığı bir aile şirketi olan Zehnder, Türkiye'deki ilk yatırımına 2006 yılında Sanpan şirketi ile ortaklık yaparak başladı. Manisa OSB 1.'inci kısımda bu fabrikamızda çok daha kısıtlı imkanlarla çok başarılı üretim sonuçlarına ulaştık. Halen Türkiye'de yıllık 500 bin adet seviyesinde olan havlupan piyasasının 150 bin adedini biz üretiyoruz. İçinde bulunduğumuz fabrika, 20 Milyon Euro yatırım maliyeti ile bizim endüstrimiz için çok önemli bir yatırım anlamına geliyor. Yatırımımız 41 dönüm arazi üzerinde 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip. Buna ek olarak arazimiz yüzde 55 oranında daha genişleme potansiyeline sahip, elbette Zehnder'in başka üretimleri de Türkiye'de gerçekleştirmek istiyoruz. Girdilerin yüzde 94 gibi çok büyük bir bölümünü yerli tedarikçilerinden sağlayan bir şirket olarak, bu fabrikamızın çatısı altında ürettiğimiz ürünlerimizde yerli üretim logosunu kullanacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, konuşmasına köklü geçmişiyle sektöründe lider şirketlerden olan Zehnder'i, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yatırımı için tebrik ederek başladı. Yatırımın, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğu göstermiş olduğunu kaydeden Ermut, “Bu yatırım, aynı zamanda, Türkiye'nin, her zaman bahsettiğimiz, avantajlı konumunu da gözler önüne seriyor. 20 milyon Euro'luk bu yatırımla ilk etapta yıllık yaklaşık 750 bin adet üretim kapasitesine sahip olacak bu tesisten Türkiye'nin yanı sıra, Orta Doğu ve Uzak Doğu pazarlarına da radyatör ve havlupan tedarik edilecek. Dolayısıyla, bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Umarız bu yatırımın devamında Zehnder diğer ürünlerini de ülkemizde üretmek için yatırımlarına devam edecektir. Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda, avantajlı konumumuz sayesinde, nüfusu 1,5 milyarı aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Bugün birçok uluslararası şirketin Türkiye'yi üretim ve yönetim üssü olarak seçmesinin bir sebebi de, dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumumuz. Bildiğiniz gibi ülke olarak yerli ve milli kalkınma hamlesine hız vermiş durumdayız. Enerjide dışa bağımlılığımızı her geçen yıl azaltıyoruz. Savunma sanayinde bunu başardık. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcıyor” diye konuştu.

Ermut, şöyle devam etti:

“2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,7 büyüdük. Böylece en hızlı büyüyen G20 ülkesi olmayı başardık. 2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım 15 milyar dolar seviyesindeyken, son 15 yıllık süreçte 195 milyar dolara yakın doğrudan yabancı yatırım çektik. Benzer şekilde, 2002 yılında Türkiye'de faaliyet gösteren 5 bin 600 uluslararası sermayeli şirket vardı, bugün bu sayı 60 bini geçti. Bu rakamlar, uluslararası yatırımcıların Türkiye'ye olan güveninin her koşulda devam ettiğini göstermesi bakımından önemli. Zehnder'e ülkemize duyduğu güven için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ofis olarak bundan sonra da yatırım süreçlerinizin her aşamasında yanınızdayız ve gerekli desteği vermeye hazırız.”

Konuşmanın ardından Zehnder Group Yönetim Kurulu Başkanı Hans-Peter Zehnder, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'a plaket takdim etti. Ardından fabrikanın açılışı için butona basıldı.