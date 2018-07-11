İtfaiye yavru köpek için seferber oldu

Alınan bilgiye göre, Çapaklı Mahallesi’ndeki kanalizasyon kanalında yavru bir köpeğin olduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, yavru köpeği kanalizasyon hattından kurtarmak için çalışma başlattı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) personelinin yardımı ile ekipler, boğulmak üzere olan köpek yavrusunu düştüğü kanalizasyon çukurundan yaklaşık 1 saat süren çalışma ile çıkarmayı başardı.

Öte yandan kanalizasyon hattından kurtarılan yavru köpeğin sahiplenmek isteyen mahalledeki bir vatandaşa teslim edildiği öğrenildi.