İtfaiyeciler eğitimden geçiyor

Eğitimin önemine dikkat çeken Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Onlar bizleri koruyor, biz de onların can güvenliklerini her şeyin üstünde tutuyoruz” dedi.

Hizmet içi eğitimlerle yapılan çalışmaların kalitesini her geçen gün artıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinden de ödün vermiyor. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu gereğince Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan tüm personel, yapılan işlerin tehlike sınıflarına göre belirlenmiş saat miktarında düzenli olarak eğitimlerini sürdürüyor. En hayati ve tehlikeli görevlerden birini yürüten itfaiye personeli de konuyla ilgili eğitim alıyor. Tüm personele İtfaiye Daire Başkanlığı’nda İSG uzmanı ve işyeri hekimi tarafından verilen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, İş Sağlığı Ve Güvenliği Şube Müdürü Fulden Özdemir ve daire başkanlığı personeli katıldı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından çok tehlikeli sınıfta çalışan personellere özel olarak organize edilen eğitim 12 - 15 Eylül tarihleri arasında devam edecek.

Konu ile ilgili olarak Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Kendi canları pahasına vatandaşımızın can ve mal kaybını önlemek için çalışan itfaiye personelimiz, en kutsal ve en önemli görevlerden birini yürütmektedir. Bu hususta onların çalışma koşullarını iyileştirmek, iş güvenliklerini sağlamak da bizlerin görevidir. Bu amaçla verdiğimiz eğitimleri yılda 1 kez ve en az 16 saat olacak şekilde tekrarlamaya devam edeceğiz. Onlar bizleri koruyor, biz de onların can güvenliklerini her şeyin üstünde tutuyoruz’’ dedi. İtfaiye Dairesi Başkanı Ali Gül ise, “Başkanlığımız bünyesinde görev alan tüm çalışanlarımız zor ve hayati önem taşıyan bir göreve soyunduklarının bilincindeler. Personelimizin iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalarının faydalarını birçok vakada görmekteyiz. Yapılan eğitimlere katılım konusunda özen gösterdiğimizi belirtmek isterim” diye konuştu.