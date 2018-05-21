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21 Mayıs 2018 20:32

İYİ Parti 2. sıra adayı Karaçoban oldu

Eski Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban İYİ Parti’den 2.

İYİ Parti 2. sıra adayı Karaçoban oldu

21 Mayıs 2018 20:32

sıra milletvekili adayı oldu.


Alaşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettikten sonra İYİ Parti’den aday adaylığını açıklayan Gökhan Karaçoban, 2. sıradan aday oldu. Seçimlere kısa süre kala yoğun bir çalışma temposuna gireceklerini söyleyen Karaçoban, İYİ Parti Genel Başkanımız Meral Akşener ve Genel Merkezimizin takdirleriyle 27. dönem Manisa 2. sıra milletvekilliği adaylığı şahsıma tevdi edilmiştir. Beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’e, Genel Başkan Yardımcılarımıza, partimize ve tüm Manisalı hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum" dedi.




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