Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili aday adaylığını açıklayan Ömer Geriter, 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıl dönümünde Soma’daki Maden Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte hayatını kaybeden 301 madenci için dua okuyan Geriter, daha sonra Beyce Mahallesi’ne gidilerek hayır yemeğine katıldı. Katıldığı hayır yemeğinde konuşan Geriter, "2014 yılı 13 Mayıs günü meydana gelen Soma maden faciasının ardından 4 yıl geçti. Ancak acımız hala ilk günkü gibi taze. 301 Madencimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, Türkiyemizin de bir kez daha başı sağ olsun demekten başka şuan için bir şey yapamıyoruz. Biz Soma’yı unutmuyoruz, unutmadığımız gibi de unutturmayacağız. Yalnızca bugün değil her an şehit ailelerimizin yanında olmamız gerekiyor" dedi.