Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 15:44

İYİ Parti aday adayı Geriter Maden Şehitlerini andı

İYİ Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Ömer Geriter, Soma’da Maden Şehitliğini ziyaret ederek hayatını kaybeden 301 madenci için dua etti.

İYİ Parti aday adayı Geriter Maden Şehitlerini andı

13 Mayıs 2018 15:44


Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti 27. Dönem Manisa Milletvekili aday adaylığını açıklayan Ömer Geriter, 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıl dönümünde Soma’daki Maden Şehitliğini ziyaret etti. Şehitlikte hayatını kaybeden 301 madenci için dua okuyan Geriter, daha sonra Beyce Mahallesi’ne gidilerek hayır yemeğine katıldı. Katıldığı hayır yemeğinde konuşan Geriter, "2014 yılı 13 Mayıs günü meydana gelen Soma maden faciasının ardından 4 yıl geçti. Ancak acımız hala ilk günkü gibi taze. 301 Madencimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar, Türkiyemizin de bir kez daha başı sağ olsun demekten başka şuan için bir şey yapamıyoruz. Biz Soma’yı unutmuyoruz, unutmadığımız gibi de unutturmayacağız. Yalnızca bugün değil her an şehit ailelerimizin yanında olmamız gerekiyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç