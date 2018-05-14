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14 Mayıs 2018 15:09

İYİ Parti aday adayı Geriter vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Manisa Milletvekili Aday Adayı Ömer Geriter, Şehzadeler İlçe Teşkilatıyla birlikte seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluştu.

İYİ Parti aday adayı Geriter vatandaşlarla buluştu

14 Mayıs 2018 15:09


24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan erken seçimlerde İYİ Parti’den Manisa Milletvekilliği için aday adayı olan Ömer Geriter, Şehzadeler ilçesinde seçim çalışmalarını devam ettirdi. İlk olarak Yeniköy Mahallesi’ne giderek burada bir düğün merasimine katılan Geriter, ardından Sultan Parkı ve Ayn-ı Ali Mahallesi civarındaki park bahçelerde ve kahvehanelerdeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. İYİ Parti’nin Türkiye siyasetine yeni bir soluk getirdiğini belirten Geriter, “Türkiyemizin yeni vizyonunu çizecek ve vatandaşların rahat bir nefes almasını sağlayacak olan Genel Başkanımız Meral Akşener’in her daim yanındayız. Bizlere düşen en büyük görev budur. Onun yanında olup, Manisamız için yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırız. Türkiye’de artık farklı şeyler konuşan, farklı bakış açısıyla olaylara yaklaşan, vatandaşımızın menfaatini düşünen bir lider var. Bugün de Şehzadeler İlçemizde bir takım ziyaretler gerçekleştirerek, vatandaşlarımıza bizlerin yeni Türkiye’ye iyi geleceğini anlattık. Şehzadeler ilçe teşkilatımız bugün bir program hazırladı ve bizlerde kendileriyle birlikte halkın içinde olduk"




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