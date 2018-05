Manisa Genç İşadamları Derneği’nde 2 dönemdir başkanlık görevini yürüten ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Manisa Milletvekili aday adaylığını açıklayan Ömer Geriter, düzenlediği tanıtım toplantısıyla neden milletvekili olmak istediğini anlattı. Bir kafede yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Geriter, “Bu birliktelik bugüne kadar horlanan hakir görülen, ötekileştirilen, ayrıştırılan ve en nihayetinde varlıklarından korkulan kitlelerin birlikteliğidir. Bu birliktelik yeni bir çağın temellerinin atıldığı bu günlerde, iyi günlere ulaşmak için çıktığımız yolun ilk günleridir. İYİ partimizin Manisa milletvekili aday adayı olarak bugün karşınızdayım. 6 gün önce babamın adını verdiğim erkek bir evlat sahibi oldum. 2 dönemdir Manisa Genç İşadamları Derneğinde başkanlık yapmaktayım. Başkanlığım döneminde MAGİAD’ı Manisa sınırlarının dışına taşımanın haklı gururunu yaşadım. Başkanlığım süresince diğer genç işadamları derneklerine örnek olarak gösterilen bir dernek olduk. Aynı zamanda Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu üyeliği ve Ege Genç İşadamları Federasyonu başkan vekilliği yapmaktayım. Çıktığım bu yolda önce Allah’ın izniyle sonra sizlerin desteğiyle Ankara’da Manisa’mızın sesi olmaya adayım. Manisa’da sadece merkezde değil, tüm ilçelerde beni iyi bilirler. Bugüne kadar Manisamızın ve güzel ilçelerinin gençleriyle, esnafıyla, çiftçisiyle, tüccarıyla, sanayicisiyle 30 yıla yakın bir süredir sürekli temas halindeyim. Bugüne kadar sizlerin dertlerini, isteklerini hep Ankara’ya taşıdım sizler için isteklerde bulundum fakat artık sizleri Ankara’da temsil edeceğime inancım tamdır. Sizlerin de buna inanmanızı isterim. Ben, bizden öncekiler gibi Ankara’ya sadece elini kaldırıp indirmeye değil, sizlerin sesi olmaya gidiyorum. İYİ partili Ömer Geriter dediklerinde kimseden sakınacak sözüm olmadığını, şehrim için ve en nihayetinde ülkem için hiçbir mücadeleden kaçmayacağımı bilmelerini isterim. Allah nasip eder de bu vekilliği bana münasip gördüğünüzde inanın milletvekili Ömer Geriter’e değil bizim Ömer’e, kardeşim Ömer’e ziyarete geleceksiniz. Sizleri el üstünde tutmak boynumun borcudur. Bu güzel coğrafyada 20 kuşaktır bizi bilirler ve Allah’ımıza hamdolsun ki bizi iyi bilirler. 3 kuşaktır esnaflık yapan bir ailenin son kuşak esnaf çocuğuyum. Ahilik kültürünü özümseyerek büyümüş ve esnaflığın hamurundan yoğrulmuş bir kardeşinizim. Aynı zamanda çiftçi bir ailenin çocuğuyum, işçi bir ailenin çocuğuyum, memur bir ailenin çocuğuyum, esnaf bir ailenin çocuğuyum, ben yabancı değilim; ben sizin çocuğunuzum ben Manisa’nın çocuğuyum” dedi.

Neden milletvekili aday adayı olduğunu aktaran Geriter, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Esnafım dükkânını kapatırken kara kara yapacağı ödemeleri düşünmesin diye, çiftçim mazot, gübre, tohum parasına hasret kalmasın diye, işçilerimiz evine et, çocuğuna bisiklet alabilsin diye, vatandaşımız mezarda emeklilikten kurtulsun diye, sadece bayramlarda değil her ay insanca yaşayabilecek bir maaş alabilsin diye, Yani her şey daha iyi olsun diye desteğinize talibim. Çıktığımız bu yol Ege’nin efesinin heybetinden, Karadeniz’in kan kırmızı çayından, Akdeniz’in pamuk ovalarından, İç Anadolu’nun yiğitlerinden, Marmara’nın boğazlarından, Doğu Anadolu’nun yüce dağlarından, Güney Doğu’nun halayından geçiyor.Çıktığımız bu yol Selanik’ten, Ötüken’den, Musul’dan, Kerkük’ten geçiyor. Allah bizleri iyilerin yolundan ayırmasın”

Tanıtım toplantısına, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Ümit Akdağ, yönetim kurulu üyeleri, milletvekili aday adayları ve çok sayıda davetli katıldı.