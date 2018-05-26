24 Haziran’da yapılacak olan erken seçime bir aydan kısa bir süre kala İYİ Parti milletvekili adayları sahada vatandaşın sorunlarını dinlemeye ve parti politikalarını anlatmaya devam ediyor. Sahada çalışmalarını sürdüren İYİ Parti Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz’ın bu seferki durağı Ahmetli ilçesi oldu. İYİ Parti Ahmetli İlçe Başkanı Abdullah Aktuna ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ilçedeki kahvehaneleri ziyaret eden milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Parti politikalarına ilişkin halkın merak ettiği soruları yanıtlayan Hasan Eryılmaz’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Manisa milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, “Ahmetli’de vatandaşlarımızla bir araya geldik. Dertlerini dinledik, sorunlarına ortak olduk ve çözüm üretmeye çalıştık. Çiftçimiz, işçimiz, çalışanımız, herkes emeğinin karşılığını alamamaktan ve geleceklerinin belirsizliğinden dertli. İYİ Parti iktidarı, vatandaşımızın gülen yüzlerini soldurmamak için geliyor. Ahmetli çoktan kararını vermiş. Artık tamam diyor. ’Türkiye iyi olacak’ diyor. 24 Haziran’da tüm Türkiye artık yapay bir ışıkla değil, güneşle aydınlanacak” ifadelerini kullandı.