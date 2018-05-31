İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, yaptığı açıklama ile ülkenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliği İYİ Parti iktidarıyla kaldıracaklarını savundu. TÜİK İşgücü İstatistikleri verilerine göre geçen yıl işsiz sayısının 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktığını hatırlatan Eryılmaz, son verilerle birlikte işsizliğin 2010 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış durumda olduğunu ifade etti. Eryılmaz, “35 ülkenin üye olduğu Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) istihdam görünümü raporuna göre Türkiye’de sendika üyesi çalışanların bütün çalışanlara oranı yüzde 5 civarında seyrediyor. Ücretlerin düşük olduğu ülkemizde geçim sıkıntısı büyük. Çalışma sürelerinin uzun olduğu ülkemizde işçilerin en doğal hakkı olan sendikalaşma zayıf. Türkiye’de sendikalılık oranı 1985- 2002 arasında yüzde 40’tan yüzde 30’a düşerken, 2002-2015 döneminde ise adeta çakılarak yüzde 20’ye, 2010’da yüzde 10’un altına geriledi. İşçilerin neredeyse tamamı ay sonunu zorlukla getiriyor. Ailelerine yeteri kadar zaman ayıramayan işçilerimiz, özellikle OHAL dönemi uygulamaları olan KHK ile ihraç ve grev yasaklarına olumsuz bakarak, hakkını savunmaktan korkuyor” diye konuştu.

İYİ Parti iktidarında her kentte fabrika kuracaklarını ve istihdam oluşturacaklarını söyleyen Eryılmaz, "Türkiye’de gençler işsiz güçsüz. Emekliler ise aldıkları maaşlar ile geçim sıkıntısı yaşıyor. Emekli maaşlarıyla çoluk çocuğa baktıkları için, torun okuttukları için tam rahat edecekleri zaman ikinci bir iş bulmaya çalışıyorlar. Biz İYİ Parti olarak ekonominizi sanayiye, üretmeye yönelik tanzim ederek, gençlerin işsiz, emeklilerimizin ise geçim derdine son vereceğiz" dedi.