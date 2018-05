Saruhanlı’da İYİ Parti İl Başkanı Ümit Akdağ, il yöneticileri, ilçe yöneticileri ve diğer aday adaylarıyla bir araya gelen Geriter, ilk olarak ilçe başkanlığını ziyaret etti. Ardından Atatürk Mahallesinde esnaf tarafından her yıl düzenlenen geleneksel hayır yemeğine katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Geriter, Türkiye’ye, Manisa’ya ve millete hizmet etmek adına bu yola çıktığını bu doğrultuda iş dünyasındaki tecrübelerini siyasete aktarmayı hedeflediğini söyledi. Ülkenin her konuda zor günler geçirdiğini ifade eden Geriter, “İktidarda çok acil şekilde kan değişikliği şart. Genel Başkanımız Meral Akşener’in çizgisi doğrultusunda yürümeye kararlıyız. Manisa il geneline baktığımızda ne kadar emin adımlarla yürüdüğümüzü görüyoruz. Bizler, başkaları gibi kimseyi ötekileştirilmeden kardeşçe ve el ele yolumuza devam edeceğimize söz veriyoruz. Manisa’da gördüğümüz ilgi bizlerin ne kadar doğru bir yolda olduğumuzun göstergesidir. İYİ Parti’nin bir neferi olarak her zaman çalışmaya devam edeceğiz. Bugünde Saruhanlı teşkilatımızla, esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hep birlikte iyi bir Türkiye için geliyoruz” dedi.