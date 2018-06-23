Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 15:27

İYİ Parti’den iktidar yürüyüşü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde seçime bir gün kala, İYİ Parti gerçekleştirdiği iktidar yürüyüşü ile vatandaştan oy desteği istedi.

İYİ Parti’den iktidar yürüyüşü

23 Haziran 2018 15:27


24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine bir gün kala İYİ Parti tarafından Turgutlu ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı yürüyüşte, İYİ Partililer vatandaştan oy desteği istedi. Yürüyüşe İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve çok sayıda partili katıldı.


Yürüyüşün ardından esnaf ziyareti yapan Eryılmaz ve beraberindekiler vatandaşlara projelerini anlattı. Eryılmaz, AK Parti iktidarını eleştirerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “16 yıllık iktidar artık bu milleti kandıramaz. Türk Milleti artık bilinçli. Bunların yalanlarına ve oyunlarına da inanmayacak. Vatandaş bu iktidara güvenmediği gibi ülkemizde de bir şeyler değişsin istiyor. 25 Haziran sabahı ülkemizde güneş doğacak.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç