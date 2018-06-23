24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine bir gün kala İYİ Parti tarafından Turgutlu ilçesinde yürüyüş gerçekleştirildi. Yoğun katılımın sağlandığı yürüyüşte, İYİ Partililer vatandaştan oy desteği istedi. Yürüyüşe İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır ve çok sayıda partili katıldı.

Yürüyüşün ardından esnaf ziyareti yapan Eryılmaz ve beraberindekiler vatandaşlara projelerini anlattı. Eryılmaz, AK Parti iktidarını eleştirerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü: “16 yıllık iktidar artık bu milleti kandıramaz. Türk Milleti artık bilinçli. Bunların yalanlarına ve oyunlarına da inanmayacak. Vatandaş bu iktidara güvenmediği gibi ülkemizde de bir şeyler değişsin istiyor. 25 Haziran sabahı ülkemizde güneş doğacak.”