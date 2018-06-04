İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi çalışmaları kapsamında Salihli, Saruhanlı, Yunusemre, Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Eryılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı olması halinde yapacakları projeleri anlattı. Manisa’da 1’inci parti olmak için yola çıktıklarını ifade eden Eryılmaz, “Cumhurbaşkanı Meral Akşener’in liderliğinde ülkemizin yeniden Cumhuriyet değerlerine döndürülmesini amaçlıyoruz. İnşallah biz bu yolda başarılı olacağız. Bu seçimde beklentilerin üstünde oy alacağımıza inanıyoruz. Akşener iktidarlığında çocuklarımızın eğitimi, daha iyi bir ortamda yaşamaları ve yurt dışındaki insanlarla aynı seviyede olmasını sağlayacağız. Akşener’i Cumhurbaşkanı yaparak, öncelikle insanlarımızı rahat ve derin bir nefes almasını, daha sonra ise Türkiye’nin derin bir nefes almasını sağlayacağız. Gittiğimiz her yerde aldığımız destekle, İYİ Parti’nin toplumda bir ümit ışığı olduğunu görüyorum. Bunu başaracağımıza inancımız tam" diye konuştu.