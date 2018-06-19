Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Manisa’yı adım adım dolaşan Eryılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener için destek istiyor. İYİ Parti’nin, sivil toplum kuruluşlarını toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayan, işleyen demokrasinin ve güçlü devletin vazgeçilmez unsuru olarak görmekte olduğunu kaydeden Hasan Eryılmaz, “Kamu personelinin halka karşı sorumlu, siyaset kurumuna duyarlı, toplumun tüm kesimlerini temsil edebilme niteliğine haiz, uluslararası standartlarda sosyal güvencelere sahip olması için çalışmalar yapacağız. Grev ve toplu sözleşme haklarıyla donanmış olması yanında, memuriyete alınmada ehliyet, liyakat ve eşitlik ilkelerinin özelikle uygulandığı, adil ve güvenilir bir kamu personel rejiminin tesis edilmesi temel önceliklerimizdir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın aktif hale gelmesi için cesaretlendirici tedbirler alınacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine verimli katılım sağlamaları amacıyla güçlendirilmeleri yönünde destekler sunulacaktır. Çalışmalarını özgür ve güvenli bir ortamda yapmaları sağlanacaktır. Çok geniş kapsamlı olan "kamu yararı" tanımı netleştirilecektir. Bu kapsama girecek STK’lar için karar mercii olan bir birim oluşturulacaktır. Devletimize olan inanç ve güveni pekiştirmek için kamu bürokrasisinde giderek değerini yitiren ehliyet, liyakat, kariyer, tarafsızlık ve eşitlik ilkelerinin yeniden hayata geçirilmesi vazgeçilmez önceliğimiz olacak. Bürokrasinin üzerindeki baskıyı kaldıracağız. Bürokrasiyi siyasetin oyuncağı olmaktan kurtaracağız. Kamu yönetimi politikamızın odağındaki üç esas ilke, ’demokratik katılım’, ’vatandaşa güven’ ve ’toplumsal memnuniyet’tir. Temel hedefimiz, sürdürülebilir bir refah ve huzur ortamını sağlamış, ’Mutlu Türk Milleti, Güçlü Türk Devleti’ anlayışıyla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaç edinmiş, hukuka tam bağlı, katılımcı, üretken, adil, denetlenebilir, çağdaş, dinamik ve milletiyle barışık bir kamu yönetimi düzenini kurabilmektir” dedi.