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İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, seçim çalışmalarını Şehzadeler ilçesinde sürdürdü. Vatandaşlarla bir araya gelen Eryılmaz, seçmenlere İYİ Parti projelerini aktardı. Ekonomide uzman ve deneyimli kadrolarla, orta vadede fert başı geliri 16 bin dolara, GSYH’yı da 1.4 trilyon dolar çıkaracaklarının sözünü veren Eryılmaz, “Ülkemiz ekonomisi, uçurumun kenarına gelmiş bir otobüse, milletimiz de, o otobüsün içinde korkuyla bekleşen yolculara benzemektedir. Ekonominin direksiyonunda ise, yorgun bir şoför var. O direksiyonu, o şoförün elinden alacak, milletimizi güvenli bir yolculukla, varmak istedikleri yere götürecek bir önlemler paketiyle geliyoruz" dedi.

Eryılmaz, ekonomi programlarını 3 temel eksen üzerinde konumlandırıldığını ifade ederek, “Makroekonomik istikrar, ekonomik coğrafya ve hızlandırıcı sektörler. Makroekonomik istikrar programımız ile kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizleri kontrol altına alacağız. Bu sayede, özel sektörün önünü görebilmesini sağlayacağız. Ekonomik coğrafya yaklaşımımızla, kalkınma paradigmasını değiştireceğiz. Merkez-yerel ilişkisini güçlendirerek, yerel-ulusal-küresel olarak yeniden düzenleyeceğiz. Kalkınma hamlemizi yerelden başlatacağız. Her ilimizin, Denizli’nin olduğu gibi Hakkari’nin de, önce Türkiye ekonomisine, ardından, dünya ekonomisine eklemlenmesi için, gerekli politikaları uygulayacağız” diye konuştu.

Kamu maliyesini disiplin altında tutacaklarını sözlerine ekleyen Eryılmaz, "Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye engel olabilecek, diğer bir alan olan kamu maliyesini ’Mali kural’ yaklaşımı çerçevesinde, disiplin altında tutacağız. Bütçe birliği ilkesi çerçevesinde, Varlık Fonunu kaldırıyoruz. Bütçe dışı fonları denetim ve disiplin altına alacağız. Ekonomik gelişmenin, sadece toplumun belirli kesimlerini veya coğrafi bölgeleri değil toplumun tamamını kapsaması için özel çaba sarf edecek ve politikalarımızı bu yönde şekillendireceğiz. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada sorun yaşayan bölgelerde, ekonomik kalkınmayı destekleme, kronik işsizlik sorununu çözmeyi önceleyen, ekosistem etkisi oluşturacak, büyük ölçekli, üretim odaklı kamu-özel işbirliği projelerini teşvik edeceğiz. Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Merkez Bankası’nın, siyasi baskılardan etkilenmeden, temel amacı olan fiyat istikrarına odaklanabilmesi için, para politikası konusundaki yöntem ve araç bağımsızlığını, daha güçlü şekilde yeniden tesis edeceğiz. Yediğimiz ekmeğin, soluduğumuz havanın, içtiğimiz suyun değerini yeniden doğada bulacağız. Ağzı olup dili olmayan hayvanlarımızı, kendini koruyamayan ağaçlarımızı korumayı, öncelik haline getiriyoruz. Tüm yatırımlarda, doğayı koruma önceliğini arayacağız. Ağaçların da, denizlerin de sözcüsü biz olacağız” ifadelerini kullandı.