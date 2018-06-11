İYİ Parti Manisa Milletvekili Hasan Eryılmaz, seçim çalışmalarını Şehzadeler ilçesi Hamzabeyli Mahallesi’nde sürdürdü. Vatandaşlar Eryılmaz ve beraberindekilere yoğun ilgi gösterdi. Eryılmaz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledikten sonra mahalle meydanında vatandaşlara hitap etti. Türkiye’yi yaşanılabilir bir ülke haline getirebilmek adına yola çıktıklarını ve yola çıktıkları ilk günden bu yana halkta karşılık bulduklarını belirten Eryılmaz, iktidarın baskısından dolayı İYİ Parti’ye oy vereceğini açıklamaktan çekinen vatandaşların olduğunu söyledi. Eryılmaz, "24 Haziran’da büyük sürpriz olacak. Akşener’in her partide karşılığı var. AKP, MHP ve diğer partilerin seçmeninden oy alarak Cumhurbaşkanı olacak, İYİ Parti iktidara gelecek” diye konuştu.

Eryılmaz, seçmenin yüzünü güneşe dönerek, İYİ Parti iktidarında Türkiye’nin, Manisa’nın daha iyi günlere yelken açacağını ifade etti. Eryılmaz, “Seçim çalışması kapsamında nereye gitsek, büyük ilgi görüyoruz. İşçisi, çiftçisi, memuru ‘Artık kurtarın bizi’ diye sitem ediyorlar. Bunlar büyük oranda sandığa yansıyacak. Çünkü İYİ Parti seçmenine baskı yapan bir iktidar var ama bu baskı iktidarın sonunu getirecek. 16 yıllık iktidarın artık bu ülkeye vereceği hiç birşeyi kalmadı. Yaptıkları hizmetler için kendilerine teşekkür ederim ama artık şoför yorgun. Değiştirmenin vakti geldi. İYİ Parti usul usul iktidara geliyor. Türkiye’nin İYİ günler göreceği günler yakındır” ifadelerini kullandı.