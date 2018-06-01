İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçim çalışmalarını Kula’da sürdürdü. İYİ Parti Kula İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte esnaf ziyaretinde bulunan Eryılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener tarafından açıklanan partinin seçim bildirgesini vatandaşlara anlattı.

İYİ Parti’nin ülkede yaşanan sorunları sıfıra indirmek adına yola çıktığını ifade eden Eryılmaz, "Ülkemizde yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek ve halkımızın rahat ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener öncülüğünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Başta tarım kenti Manisa olmak üzere, Türkiye’nin her yerinde çiftçi ve ürettiği tarım ürünleri hak ettiği değeri görmüyor. Ağır girdi maliyetlerinin altında ezilen çiftçi, ürettiği ürünün parasını cebine koymadan mazota, gübreye, tarımsal ilaca, tarım işçisine ödüyor. Yetmiyor tarlasını satıyor, bankalara muhtaç hale geliyor” diye konuştu.

İktidara geldikleri takdirde Genel Başkan Akşener, öncülüğünde ilk 100 günde Türkiye Dayanışma Fonunu kuracakları vaadinde bulunan Eryılmaz, "Vatandaşlarımızın ödeyemedikleri için, bankalar tarafından tahsilat şirketlerine satılmış olan, tüketici kredisi, kredili mevduat hesabı ve kredi kartı borçlarının, en az yüzde 80’ini sileceğiz. Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, bin 500’er TL tutarında ‘İYİ Bayramlar İkramiyesi’ vereceğiz. İhtiyaç sahibi ailelerin yeni doğan çocuklarının, 36 aya kadar gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem kuruyoruz. Tip-1 diyabet hastası çocuklarımızın, tanı ve tedavisinde kullanılan cihaz masraflarını, SGK kapsamına alacağız. 25 yaşına kadar tüm üniversite öğrencilerine, ücretsiz mobil internet ve konuşma dakikaları vereceğiz. Öğrenim kredisi borcu olan gençlere borçlarını, faizsiz ve 60 aya varan vadelerle yeniden yapılandırma imkanı sağlayacağız. 2000 yılından sonra emekli olan kişiler için ‘intibak yasası’ çıkararak emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmaya son vereceğiz” dedi.