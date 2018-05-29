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29 Mayıs 2018 15:02

İYİ Partili Eryılmaz Turgutlu’da vatandaşlarla buluştu

İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, Manisa’nın Turgutlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek çiftçi sorunlarını dinledi.

İYİ Partili Eryılmaz Turgutlu’da vatandaşlarla buluştu

29 Mayıs 2018 15:02


İYİ Parti Manisa Milletvekili Hasan Eryılmaz, seçim çalışmaları kapsamında Turgutlu’da vatandaşlarla buluştu. İlçede esnafları ve çiftçileri ziyaret eden Eryılmaz, sorunlarını dinledi. Eryılmaz daha sonra Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 100. yılı dolayısıyla verilen iftar yemeğine katılarak oruç açtı. İftar programının ardından İYİ Partili Eryılmaz ve beraberindekiler Turgutlu’nun Urganlı Mahallesine giderek kahvelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.


Burada konuşan İYİ Parti Manisa Milletvekili adayı Hasan Eryılmaz, “16 yıldır şoför yorgun, artık direksiyonu bırakıp torun sevsin diyoruz. Ramazan bayramı yaklaşıyor, vatandaş artık torununa, çocuğuna alacağı şekerin hesabını yapıyor. Dolar almış başını gitmiş, birileri ‘dolar mı yiyoruz’ diyor. Evet, dolar yiyoruz. Neden? Çünkü saman ithal, buğday ithal. Yediğimiz her şey ithal. Her şeyimiz dolara endeksli oldu, neden? Çünkü ülkede üretim durdu. İYİ Parti iktidarıyla çiftçinin de yüzü gülecek. 24 Haziran’da Meral Akşener, çiftçinin de desteğiyle Cumhurbaşkanı olacak” dedi.




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